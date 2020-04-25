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Hep beraber burada iftarımızı açar, namazı kılıp evlerimize giderdik. Bu yıl ise koronavirüs nedeniyle çadırları kuramadığımız için herkes evlerinde iftarını yapacak. 7 metrelik bu yıl iki ilimizin sınırı olarak kabul ediliyor. Buradan gelip geçen vatandaşlarımız eğer iftar saatine denk gelirlerse buradaki güzelliği de görmüş olurlar. Buraya gelenler yolun sağ ve sol tarafındaki evlerde insanların aynı anda oruçlarını açtıklarını düşünüyorlar ancak durum öyle değil. Yolun karşı taraflarındaki binalarda oturan vatandaşlar iftarları bir dakika arayla yapıyorlar. Burası iki ayrı il iki farklı kültürün birleştiği bir yer' dedi.