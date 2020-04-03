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Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’ndan Kapıkule’ye giriş yapmak üzere seyir halinde bulunan çok sayıda tır iddiaya göre Harmanlı bölgesinde Maritza Bulgar otoyolunda kendilerine eskortluk yapan Bulgar polislerinin dikkatsizliği ve aşırı sis nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.