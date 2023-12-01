UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş gruptaki beşinci maçlarında rakiplerine farklı mağlup oldular.
Alınan bu şok skorlar Avrupa basınında da yer buldu.
İTALYA (GAZZETTA)
'Nordsjaelland kendi taraftarları önünde gol atma konusunda uzmanlaştı. Fenerbahçe ilk yarı bitmeden farkı ikiye indirdi, ancak bu tempoyu değiştirmeye yetmedi.'
'Beşiktaş kötü bir izlenim bırakmaya devam etti. Evinde 5-0 mağlup oldu ve grupta son sırada yer alarak puan tablosunda ancak bir puan alabildi.'
PORTEKİZ (O'JOGO)
'Schjelderup Fenerbahçe karşısında parladı. Benfica'nın Nordsjaelland'a kiraladığı kanat oyuncusu Türklere karşı alınan 6-1'lik galibiyitte ön plandaydı'
DANİMARKA (BOLD.DK)
'Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup ederek bitime bir maç kala Konferans Ligi grubunda liderliğe yükselerek klasını gösterdi.'
BELÇİKA (VOETBALKRANT)
'Club Brugge, Türkiye'de kolay bir zafer elde etti.'
BELÇİKA (VOETBAL NIEUWS)
'Club Brugge, Türkiye gezisini muhteşem bir Avrupa gecesini dönüştürdü.'