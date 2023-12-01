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İTALYA (GAZZETTA)





'Nordsjaelland kendi taraftarları önünde gol atma konusunda uzmanlaştı. Fenerbahçe ilk yarı bitmeden farkı ikiye indirdi, ancak bu tempoyu değiştirmeye yetmedi.'

'Beşiktaş kötü bir izlenim bırakmaya devam etti. Evinde 5-0 mağlup oldu ve grupta son sırada yer alarak puan tablosunda ancak bir puan alabildi.'

