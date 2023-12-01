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Konferans Ligi'nde yaşanan hezimet Avrupa'da gündem oldu!

Konferans Ligi'nde yaşanan hezimet Avrupa'da gündem oldu!
1 Aralık 2023 Cuma

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı ağır mağlubiyetler dış basında gündem oldu. İşte yaşanan hezimetin Avrupa'ya yansıması...

<p>UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş gruptaki beşinci maçlarında rakiplerine farklı mağlup oldular. <br></p>
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş gruptaki beşinci maçlarında rakiplerine farklı mağlup oldular.

<p>Alınan bu şok skorlar Avrupa basınında da yer buldu. <br></p>
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Alınan bu şok skorlar Avrupa basınında da yer buldu.

<p><b>İTALYA (GAZZETTA) </b></p><p><b><br></b></p><p>'Nordsjaelland kendi taraftarları önünde gol atma konusunda uzmanlaştı. Fenerbahçe ilk yarı bitmeden farkı ikiye indirdi, ancak bu tempoyu değiştirmeye yetmedi.'</p><p>'Beşiktaş kötü bir izlenim bırakmaya devam etti. Evinde 5-0 mağlup oldu ve grupta son sırada yer alarak puan tablosunda ancak bir puan alabildi.'<br></p>
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İTALYA (GAZZETTA)


'Nordsjaelland kendi taraftarları önünde gol atma konusunda uzmanlaştı. Fenerbahçe ilk yarı bitmeden farkı ikiye indirdi, ancak bu tempoyu değiştirmeye yetmedi.'

'Beşiktaş kötü bir izlenim bırakmaya devam etti. Evinde 5-0 mağlup oldu ve grupta son sırada yer alarak puan tablosunda ancak bir puan alabildi.'

<p><b>PORTEKİZ (O'JOGO) </b></p><p>'Schjelderup Fenerbahçe karşısında parladı. Benfica'nın Nordsjaelland'a kiraladığı kanat oyuncusu Türklere karşı alınan 6-1'lik galibiyitte ön plandaydı'</p>
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PORTEKİZ (O'JOGO)

'Schjelderup Fenerbahçe karşısında parladı. Benfica'nın Nordsjaelland'a kiraladığı kanat oyuncusu Türklere karşı alınan 6-1'lik galibiyitte ön plandaydı'

<p><b>DANİMARKA (BOLD.DK) </b></p><p>'Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup ederek bitime bir maç kala Konferans Ligi grubunda liderliğe yükselerek klasını gösterdi.'</p>
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DANİMARKA (BOLD.DK)

'Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup ederek bitime bir maç kala Konferans Ligi grubunda liderliğe yükselerek klasını gösterdi.'

<p><b>BELÇİKA (VOETBALKRANT) </b></p><p>'Club Brugge, Türkiye'de kolay bir zafer elde etti.'</p>
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BELÇİKA (VOETBALKRANT)

'Club Brugge, Türkiye'de kolay bir zafer elde etti.'

<p><b>BELÇİKA (VOETBAL NIEUWS) </b></p><p>'Club Brugge, Türkiye gezisini muhteşem bir Avrupa gecesini dönüştürdü.'</p>
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BELÇİKA (VOETBAL NIEUWS)

'Club Brugge, Türkiye gezisini muhteşem bir Avrupa gecesini dönüştürdü.'
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