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  • Konyaspor Fenerbahçe maçına damga vurdular! 3 dakikada rekor geldi: Pelkas, Szalai ve Osayi-Samuel...

Konyaspor Fenerbahçe maçına damga vurdular! 3 dakikada rekor geldi: Pelkas, Szalai ve Osayi-Samuel...

Konyaspor Fenerbahçe maçına damga vurdular! 3 dakikada rekor geldi: Pelkas, Szalai ve Osayi-Samuel...
08 Mart 2021 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transferler Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel ve Pelkas maça damga vurdu.

<p>Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe maça baskıyla başladı ve 3 dakikada bulduğu gollerle maçı çözdü. </p>
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Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe maça baskıyla başladı ve 3 dakikada bulduğu gollerle maçı çözdü.

<p>İlk 35 dakika boyunca önde baskı yaparak rakibinin çıkmasını engelleyen Sarı-lacivertliler'de ara transferde takıma katılan Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'in performansı ise alkış aldı.</p>
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İlk 35 dakika boyunca önde baskı yaparak rakibinin çıkmasını engelleyen Sarı-lacivertliler'de ara transferde takıma katılan Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'in performansı ise alkış aldı.

<p><b>SZALAI ÖNCE GOL ATTI SONRA GOL KESTİ</b></p>
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SZALAI ÖNCE GOL ATTI SONRA GOL KESTİ

<p>Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 29. dakikada takımını zorlu deplasmanda öne geçiren isim oldu. </p>
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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 29. dakikada takımını zorlu deplasmanda öne geçiren isim oldu.

<p>Mert Hakan'ın soldan ortasında Gökhan arka direkte kafayla indirdi, Szalai kale önünde sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. Macar stoper Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü atmış oldu.</p>
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Mert Hakan'ın soldan ortasında Gökhan arka direkte kafayla indirdi, Szalai kale önünde sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. Macar stoper Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü atmış oldu.

<p>2-0'ı sonrası kalesinde pozisyonlar veren Fenerbahçe'de Szalai yine sahneye çıktı. Cikalleshi'nin ceza alanında önünü boşaltıp sol çaprazdan çektiği şuta ayağını koyan Szalai golü önledi. Beğenilen stoperin başka kritik müdahaleleri de oldu.</p>
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2-0'ı sonrası kalesinde pozisyonlar veren Fenerbahçe'de Szalai yine sahneye çıktı. Cikalleshi'nin ceza alanında önünü boşaltıp sol çaprazdan çektiği şuta ayağını koyan Szalai golü önledi. Beğenilen stoperin başka kritik müdahaleleri de oldu.

<p><b>PELKAS'TAN ASİST, OSAYI'DEN GOL</b></p>
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PELKAS'TAN ASİST, OSAYI'DEN GOL

<p>Fenerbahçe, Szalai ile golü bulmasından 3 dakika sonra bir başka yeni oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2-0'ı buldu. Hızlı hücumda rakip orta sahada topu önüne alan Pelkas, sağından hızla bindiren Osayi'yi gördü. Pelkas'ın pasına çok iyi hareketlenen Osayi, karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara yolladı.</p>
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Fenerbahçe, Szalai ile golü bulmasından 3 dakika sonra bir başka yeni oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2-0'ı buldu. Hızlı hücumda rakip orta sahada topu önüne alan Pelkas, sağından hızla bindiren Osayi'yi gördü. Pelkas'ın pasına çok iyi hareketlenen Osayi, karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara yolladı.

<p><b>DEPLASMAN YILDIZI PELKAS</b></p>
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DEPLASMAN YILDIZI PELKAS

<p>Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in golünde asist yapan Yunan yıldız Pelkas, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı yapan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Pelkas bu sezon deplasmanlarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.</p>
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in golünde asist yapan Yunan yıldız Pelkas, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı yapan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Pelkas bu sezon deplasmanlarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

<p><b>RAKİP CEZA ALANINDA EN ÇOK TOPLA BULUŞULAN İLK YARI</b></p><p>Fenerbahçe, Konyaspor maçında bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu ilk yarıyı geride bıraktı.<b><br></b></p>
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RAKİP CEZA ALANINDA EN ÇOK TOPLA BULUŞULAN İLK YARI

Fenerbahçe, Konyaspor maçında bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu ilk yarıyı geride bıraktı.

<p><b>GUSTAVO VE İRFAN CAN YEDEK KULÜBESİNDE </b></p><p><br></p>
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GUSTAVO VE İRFAN CAN YEDEK KULÜBESİNDE


<p>Sakatlıklarını atlatan Gustavo ve İrfan Can yedek kulübesinde başladılar. İkinci yarıda oyuna dahil oldular.</p>
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Sakatlıklarını atlatan Gustavo ve İrfan Can yedek kulübesinde başladılar. İkinci yarıda oyuna dahil oldular.

<p>Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.</p>
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Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

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