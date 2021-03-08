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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in golünde asist yapan Yunan yıldız Pelkas, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı yapan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Pelkas bu sezon deplasmanlarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.