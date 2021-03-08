Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe maça baskıyla başladı ve 3 dakikada bulduğu gollerle maçı çözdü.
İlk 35 dakika boyunca önde baskı yaparak rakibinin çıkmasını engelleyen Sarı-lacivertliler'de ara transferde takıma katılan Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'in performansı ise alkış aldı.
SZALAI ÖNCE GOL ATTI SONRA GOL KESTİ
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 29. dakikada takımını zorlu deplasmanda öne geçiren isim oldu.
Mert Hakan'ın soldan ortasında Gökhan arka direkte kafayla indirdi, Szalai kale önünde sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. Macar stoper Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü atmış oldu.
2-0'ı sonrası kalesinde pozisyonlar veren Fenerbahçe'de Szalai yine sahneye çıktı. Cikalleshi'nin ceza alanında önünü boşaltıp sol çaprazdan çektiği şuta ayağını koyan Szalai golü önledi. Beğenilen stoperin başka kritik müdahaleleri de oldu.
PELKAS'TAN ASİST, OSAYI'DEN GOL
Fenerbahçe, Szalai ile golü bulmasından 3 dakika sonra bir başka yeni oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2-0'ı buldu. Hızlı hücumda rakip orta sahada topu önüne alan Pelkas, sağından hızla bindiren Osayi'yi gördü. Pelkas'ın pasına çok iyi hareketlenen Osayi, karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara yolladı.
DEPLASMAN YILDIZI PELKAS
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in golünde asist yapan Yunan yıldız Pelkas, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı yapan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Pelkas bu sezon deplasmanlarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.
RAKİP CEZA ALANINDA EN ÇOK TOPLA BULUŞULAN İLK YARI
Fenerbahçe, Konyaspor maçında bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu ilk yarıyı geride bıraktı.
GUSTAVO VE İRFAN CAN YEDEK KULÜBESİNDE
Sakatlıklarını atlatan Gustavo ve İrfan Can yedek kulübesinde başladılar. İkinci yarıda oyuna dahil oldular.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.