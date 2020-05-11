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İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Antalya'nın da biyoçeşitlilik açısından çok zengin ve 800 ile 1000 arasında endemik bitki türüne sahip olduğunu söyleyen Kamil, “Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri olarak doğadaki endemik bitki türlerimizi, yaban hayvan türlerimizi korumakla sorumluyuz. Ekiplerimizle 7/24 esasına göre çalışıyoruz.