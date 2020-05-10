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Korktukları için evlerini terk etmişlerdi... 20 yılan daha çıktı

Korktukları için evlerini terk etmişlerdi... 20 yılan daha çıktı
10 Mayıs 2020 Pazar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılan korkusu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ataş ailesinin, Bataklı köyündeki evinde belediye veteriner hekimleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalarda sağ yakalanarak torbalara konulan 20 yılan yaşam alanına bırakıldı.

<p>Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasışya korku dolu günler yaşamaya başladı.</p>
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Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasışya korku dolu günler yaşamaya başladı.

<p>Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.</p>
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Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

<p>Ataş ailesi, yılanlar yüzünden evlerini terk ederken, köye giden belediye veteriner hekimleri, evde ilaçlama çalışması yaptı.</p>
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Ataş ailesi, yılanlar yüzünden evlerini terk ederken, köye giden belediye veteriner hekimleri, evde ilaçlama çalışması yaptı.

<p>İlaçlamanın ardından evde yılan olup olmadığı kontrol edildi.Yapılan çalışmalarda evin toprak damında 20'e yakın yılan sağ çıkarılıp torbalara konuldu.</p>
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İlaçlamanın ardından evde yılan olup olmadığı kontrol edildi.Yapılan çalışmalarda evin toprak damında 20'e yakın yılan sağ çıkarılıp torbalara konuldu.

<p>Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.</p>
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Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.

<p>Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek,Profesyonel ekiplerimizle birlikte evin içinde ve dışında onlarca yılan var.</p>
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Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek,Profesyonel ekiplerimizle birlikte evin içinde ve dışında onlarca yılan var.

<p>Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışaraya çıkmasını umut ediyoruz.</p>
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Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışaraya çıkmasını umut ediyoruz.

<p>Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık.</p>
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Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık.

<p>İnşallah en kısa zamanda aileniz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdir dedi.</p>
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İnşallah en kısa zamanda aileniz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdir dedi.

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