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Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek,Profesyonel ekiplerimizle birlikte evin içinde ve dışında onlarca yılan var.