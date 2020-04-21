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'Bazen bizi etkileyen olaylar oluyor. Bu süreçte bir parkinson temaslısıyla görüştük. Eşi pozitif çıkmış. Tek yakını gelini ile torunu vardı ve oğlunu yeni kaybetmiş. Gelini ve oğlu da hastanedeydi. Amcaya temaslı olduğu için evden çıkmaması konusunda bilgilendirmek ve onayını almak için evine gittiğimizde amcanın bana kimliğini çıkaramayacak kadar el titremesi olduğunu fark ettim. Evde tek kaldığını öğrenince ihtiyaçlarını gidermek için işe koyulduk. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve muhtarlara ulaştık. Bu şekilde onun ihtiyaçlarını giderdik. Maalesef böyle trajik olaylarla çok fazla karşılaşıyoruz.'