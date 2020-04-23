Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali zarara uğradığı belirtilen Galatasaray, çözüm arıyor.
Başkan Mustafa Cengiz, konu ile ilgili resmi yayın organına yaptığı konuşmada uğranılan zararı belirtmiş ve oyunculardan indirime gitmelerini istediğini dile getirmişti.
DEV ZARAR
Sarı kırmızılı kulübün başkanı, 'Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak.' dedi.
Öte yandan Mustafa Cengiz, konuşmasının devamında 'Yönetim olarak, belki de son yıllarda ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Tüzüğe göre %5'i geçerseniz, ek bütçe istemek zorundasınız. Tarihte ilk defa gerçekçi bütçeler yaptık ve bütçenin dışına çıkmadan bugüne getirdik. Corona virüsü sonrası yeni bütçe çalışması yapıyoruz, amatörleri de kapsıyor. Yeni bir bütçe hazırlayacağız ve Genel Kurulu'nun önüne getireceğiz.' dedi.
FALCAO REDDETTİ İDDİASI
Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun, yönetimin kendisine sunduğu indirim teklifini etmediği aktarıldı.
KİM NE KADAR KAZANIYOR? İŞTE CEVABI
Muslera 3,5 milyon euro
Okan Kocuk 2.750 milyon TL
Şener Özbayraklı 6 milyon TL
Ahmet Çalık 900.000 euro
Martin Linnes 1.4 milyon euro
Ömer Bayram 400.000 euro
Mariano 2.3 milyon euro
Luyindama 1 milyon 50 bin euro
Saracchi 800 bin euro
Marcao 850.000 euro
Nagatomo 2 milyon euro
Seri 2.8 milyon euro
Adem Büyük 3.5 milyon TL
Selçuk İnan 4 milyon TL
Belhanda 3.350 milyon euro
Donk 1.9 milyon euro
Emre Akbaba 1.750 milyon euro
Jimmy Durmaz 7 milyon TL
Taylan Antalyalı 2 milyon tl
Feghouli 3.850 milyon euro
Lemina 2 milyon 50 bin euro
Andone 2.5 milyon euro
Onyekuru 650.000 euro
Sekidika 125 bin euro
Falcao 5 milyon euro