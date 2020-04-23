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Koronavirüs futbolcu maaşlarını vurdu! Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

Koronavirüs futbolcu maaşlarını vurdu! Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!
23 Nisan 2020 Perşembe

Futbol kulüplerinin koronavirüsten olumsuz etkilendiği günlerde en fazla konuşulan futbolcuların aldığı astronomik maaşlar. Türkiye'de en fazla maaş alan futbolcu olma özelliği taşıyan Radamel Falcao'nun aldığı ücret olay oldu.

<p>Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali zarara uğradığı belirtilen Galatasaray, çözüm arıyor.</p>
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali zarara uğradığı belirtilen Galatasaray, çözüm arıyor.

<p>Başkan Mustafa Cengiz, konu ile ilgili resmi yayın organına yaptığı konuşmada uğranılan zararı belirtmiş ve oyunculardan indirime gitmelerini istediğini dile getirmişti.</p>
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Başkan Mustafa Cengiz, konu ile ilgili resmi yayın organına yaptığı konuşmada uğranılan zararı belirtmiş ve oyunculardan indirime gitmelerini istediğini dile getirmişti.

<p><b>DEV ZARAR</b></p><p>Sarı kırmızılı kulübün başkanı, 'Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak.' dedi.</p>
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DEV ZARAR

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, 'Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak.' dedi.

<p>Öte yandan Mustafa Cengiz, konuşmasının devamında 'Yönetim olarak, belki de son yıllarda ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Tüzüğe göre %5'i geçerseniz, ek bütçe istemek zorundasınız. Tarihte ilk defa gerçekçi bütçeler yaptık ve bütçenin dışına çıkmadan bugüne getirdik. Corona virüsü sonrası yeni bütçe çalışması yapıyoruz, amatörleri de kapsıyor. Yeni bir bütçe hazırlayacağız ve Genel Kurulu'nun önüne getireceğiz.' dedi.</p>
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Öte yandan Mustafa Cengiz, konuşmasının devamında 'Yönetim olarak, belki de son yıllarda ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Tüzüğe göre %5'i geçerseniz, ek bütçe istemek zorundasınız. Tarihte ilk defa gerçekçi bütçeler yaptık ve bütçenin dışına çıkmadan bugüne getirdik. Corona virüsü sonrası yeni bütçe çalışması yapıyoruz, amatörleri de kapsıyor. Yeni bir bütçe hazırlayacağız ve Genel Kurulu'nun önüne getireceğiz.' dedi.

<p><b>FALCAO REDDETTİ İDDİASI</b></p><p>Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun, yönetimin kendisine sunduğu indirim teklifini etmediği aktarıldı.</p>
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FALCAO REDDETTİ İDDİASI

Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun, yönetimin kendisine sunduğu indirim teklifini etmediği aktarıldı.

<p><b>KİM NE KADAR KAZANIYOR? İŞTE CEVABI</b></p><p>Muslera 3,5 milyon euro</p>
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KİM NE KADAR KAZANIYOR? İŞTE CEVABI

Muslera 3,5 milyon euro

<p>Okan Kocuk 2.750 milyon TL<br></p>
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Okan Kocuk 2.750 milyon TL

<p>Şener Özbayraklı 6 milyon TL<br></p>
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Şener Özbayraklı 6 milyon TL

<p>Ahmet Çalık 900.000 euro</p>
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Ahmet Çalık 900.000 euro

<p>Martin Linnes 1.4 milyon euro</p>
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Martin Linnes 1.4 milyon euro

<p>Ömer Bayram 400.000 euro</p>
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Ömer Bayram 400.000 euro

<p>Mariano 2.3 milyon euro</p>
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Mariano 2.3 milyon euro

<p>Luyindama 1 milyon 50 bin euro</p>
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Luyindama 1 milyon 50 bin euro

<p>Saracchi 800 bin euro</p>
14
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Saracchi 800 bin euro

<p>Marcao 850.000 euro</p>
15
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Marcao 850.000 euro

<p>Nagatomo 2 milyon euro</p>
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Nagatomo 2 milyon euro

<p>Seri 2.8 milyon euro</p>
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Seri 2.8 milyon euro

<p>Adem Büyük 3.5 milyon TL</p>
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Adem Büyük 3.5 milyon TL

<p>Selçuk İnan 4 milyon TL</p>
19
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Selçuk İnan 4 milyon TL

<p>Belhanda 3.350 milyon euro</p>
20
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Belhanda 3.350 milyon euro

<p>Donk 1.9 milyon euro<br></p>
21
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Donk 1.9 milyon euro

<p>Emre Akbaba 1.750 milyon euro</p>
22
/
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Emre Akbaba 1.750 milyon euro

<p>Jimmy Durmaz 7 milyon TL</p>
23
/
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Jimmy Durmaz 7 milyon TL

<p>Taylan Antalyalı 2 milyon tl</p>
24
/
30

Taylan Antalyalı 2 milyon tl

<p>Feghouli 3.850 milyon euro</p>
25
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Feghouli 3.850 milyon euro

<p>Lemina 2 milyon 50 bin euro</p>
26
/
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Lemina 2 milyon 50 bin euro

<p>Andone 2.5 milyon euro</p>
27
/
30

Andone 2.5 milyon euro

<p>Onyekuru 650.000 euro</p>
28
/
30

Onyekuru 650.000 euro

<p>Sekidika 125 bin euro</p>
29
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Sekidika 125 bin euro

<p>Falcao 5 milyon euro</p>
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Falcao 5 milyon euro

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