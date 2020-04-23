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DEV ZARAR

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, 'Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak.' dedi.