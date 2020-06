5 / 20



Okulda, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin çocuklara oyunlaştırılarak aktarılması için alınan önlemleri de aktaran Ünlüer, 'Okulumuzun sevimli köpeği 'Best', çocuklarımıza mektup yazdı ve yeni arkadaşı Tepe'nin okula gelebilmesi için 14 gün boyunca 3 altın kural olan sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına öğrencilerimizin uymasını istedi. Best, bu süreçte öğrencilerimizin oyun arkadaşı olarak önemli bir rol da oynayacak. Çocuklarımız, geldiklerinde Best ve Tepe için kurallara uyacaklarını söylendiği için çok heyecanlıydılar.' diye konuştu.