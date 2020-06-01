17 / 20



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı kılavuzla, özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak önlemler belirlendi.

Bunlar arasında, bir grupta en fazla 10 çocuğun bulunması, yemekhanede aynı masada oturulması halinde ve uyku odalarında yataklar arasında 1,5 metre mesafenin korunması, tüm alanlarda aynı çocukların bir arada olması, mutfak araç gereçlerinin her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanması, sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanması, yeni hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyallerin kullanılması, kuruluşlara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemelerin kabul edilmemesi, personelin kuruluş içinde ve dışında giydikleri kıyafetlerin farklı olması, 4 saatte bir çocukların ateşinin ölçülmesi, düzenli el yıkamalarının sağlanması gibi tedbirler yer alıyor.