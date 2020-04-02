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Koronavirüs nedeniyle Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi

Koronavirüs nedeniyle Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi
02 Nisan 2020 Perşembe

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Kuveyt'te çalışan 301 Türk işçi Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçiler Giresun'a gönderildi (İHA)

<p>Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor.<br></p>
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Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor.

<p>Kuveyt’te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi</p>
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Kuveyt’te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi

<p>İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı. </p>
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İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı. 

<p>Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen işçiler, Giresun’da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.</p>
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Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen işçiler, Giresun’da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.

<p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 50 ülkeden 20 binden fazla Türk vatandaşının ülkeye dönüşünü sağladıklarını, kalan yaklaşık 10 bin vatandaşı ise getirmeye devam edeceklerini ifade etmişti.</p>
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 50 ülkeden 20 binden fazla Türk vatandaşının ülkeye dönüşünü sağladıklarını, kalan yaklaşık 10 bin vatandaşı ise getirmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

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