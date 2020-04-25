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'Bir arı sadece bal üreterek çoğalamaz ve neslini devam ettiremez. Polen çiçeklerin üreme hücresi ve içinde yüzde 30'a yakın protein var. Bu proteinle arılar kendilerini büyütüyor, geliştiriyor ve yavrularını besliyor. Ayrıca birçok vitamin ve mineraller var. Zengin bir mineral kaynağı olduğu için insanlar poleni tüketiyor. Biz hepsini toplamıyoruz bir kısmını arılara bırakıyoruz. Gelişmeleri ve yaylada bal hasadı için. Bir kısmını ise toplayıp tüketicilerimize sunuyoruz. Protein yönünden zengin olmasından dolayı sporcular ve çocuklar çok fazla tüketiyor. Çocukların büyümesine yardımcı oluyor.'