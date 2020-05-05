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'Orta Doğu ülkelerinden talep kesildi ancak 2 aydan beri Avrupa aşırı derecede ürün talep ediyor. Bunun kadar sıkıştıran bir talep görmedik. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Avrupa bu ürünü birçok yerden alıyordu. İtalya bizim bu alanda en büyük rakiplerimizden biriydi. Bu ülkede üretim durduğundan bize talep çok arttı. Yeni sezon da bereketli gözüküyor. Tam kadroyla çalışıyoruz. İşçi çıkarmadık tam tersine yeni istihdam sağladık. Bu sene rekor bekliyoruz.' dedi.