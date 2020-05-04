Dünya, koronavirüs (koronavirüs) salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.
Dün itibarıyla dünya genelinde 3 milyon 397 binin üzerinde vaka sayısı bulunuyor.
ÖLÜ SAYISI 241 BİNİ AŞTI
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 241 binin üzerinde...
Koronavirüs salgını ile ilgili komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmiyor.
DAVID ICKE'DEN UÇUK İDDİALAR
Bu konuda 1 numaralı isim hiç şüphesiz eski bir futbolcu olan komplo teorisyeni David Icke...
David Icke, önce 5G ağlarıyla koronavirüsün yayılması arasında bir bağ olduğunu iddia etmişti.
Ardından ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.
KOMPLO TEORİLERİNDEN LOVREN DE ETKİLENMİŞ
Icke'nin son iddiası ise corona virüs salgınının, aşıları halka zorla yapmak için bir efsane olduğuydu.
David Icke'nin iddialarıyla etkilenen isimlerden biri de Liverpool'un savunmacısı Dejan Lovren oldu.
30 yaşındaki futbolcu, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Teşekkürler sağlık çalışanları' paylaşımına tepki gösterip, mesaja 'Oyun bitti Bill. İnsanlar kör değil' yanıtını yazdı.
Hırvat futbolcunun bu tepkisi çok geçmeden anlaşıldı ve Icke'nin 'Koronavirüs salgınının, aşıları halka zorla yaptırmak için bir efsane olduğu' teorisini desteklediği ortaya çıktı.
FACEBOOK HESABINI KAPATTI
Bu arada Facebook, komplo teorileri sonrası David Icke'ın resmi hesabını 'Sağlık hakkında zarara yol açabilecek şekilde yanlış bilgi yaydığı' gerekçesiyle kapattı.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Icke, 'Faşist Facebook David Icke'ın hesabını siler - elitler KORKUYOR' ifadesini kullandı.
TONI NADAL, 'BILL GATES BİLİYORDU' DEMİŞTİ
Öte yandan ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın amcası Toni Nadal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bill Gates'in yeğenini koronavirüs nedeniyle uyardığını açıklamıştı.
Marca'ya konuşan Toni Nadal, 'Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de koronavirüs hakkında neler olacağını sormuş.
Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş. Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş' sözlerini kullanmıştı.
Bill Gates, geçtiğimiz günlerde de herkesin karantina altında kalmasını ve dışarıya asla çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.