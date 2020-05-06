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Mart ayından bu yana yaklaşık 2500 hastanın yatarak tedavi aldığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Aslında 17 yıllık sağlıkta dönüşüm ile özellikle devlet hastaneleri olarak geldiğimiz fiziki şartlar, bu süreçteki en büyük gücümüz oldu. Hastalarımızı mümkün olduğunca izole tekli odalarda takip ettik. Ama özellikle yoğun bakım ve ameliyathane ayağında bu dönüşüm, verdiğimiz hizmet kalitesini de arttırdı. Pandemiyle mücadeledeki başarımızda çok ciddi bir etken oldu. Biz yaklaşık 615 yataklı iki hastane binamızda 75 yoğun bakım yatağı ile hastalarımıza hizmet verdik. Bu 75 yoğun bakım yatağını, bu süreçten önceki hazırlıklarımızla tekli, izole ve negatif basınçlı odalar haline getirdik. Bu da hem hastalarımızın birbirini enfekte etmesini engelledi, hem de personelimizin kendini korumasına imkan tanıdı. Bu sayede sağlık personelimiz yoğun bakım sahasında bile günlük kıyafetleriyle dolaşabildi; sadece hastanın yanına girdiğinde koruma kıyafetleriyle çalıştı. Böylece sağlık çalışanlarının da mesai içinde konforunda rahatlama oldu. Çin’de yaşanan görüntüler bizde gerçekleşmedi” dedi.