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Kahıloğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

'Olumsuz duyguları kabul etmek için kendinize zaman verin, duygularınızı anlamaya çalışın. Bilgilenmek için güvenilir kaynakları seçin ve sadece belirli zamanlarda kontrol edin. Sizde kaygı uyandıran içerikleri izlemeyin. Genel durum konusunda elbette bilgi sahibi olun ancak kişisel risk değerlendirmenizi yapın ve adımlarınızı ona göre atın.

Unutmayın ki toplumun başka bir kesimi için risk oluşturan bir durum, sizin için söz konusu olmayabilir veya bunun tam tersi olabilir. Ayrıca aileniz ya da arkadaşlarınızla telefonla konuşmak, duygularınızı paylaşmak kendinizi daha iyi hissettirebilir.'