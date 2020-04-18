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Bu antioksidan da günümüzdeki korona virüsüne karşı bayağı bir faydalı olduğu biliniyor. Her birey için tavsiye ediliyor özellikle çocuklar için Omega-3 bakımından zengin bir besin. Bağışıklığı güçlendiriyor. En sağlıklı besinlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Sezer ayrıca, ilçede yıllık 3 bin ton kadar üretilen balıkların Rusya, Japonya ve az sayıda da olsa Avrupa’ya ihraç edildiğini sözlerine ekledi.





(DHA)