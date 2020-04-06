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Van Gölü çevresinde Ahlat Meydan Mezarlığı dışında bu mezar taşlarının korunmasına ve değerlendirilmesine yönelik son yıllarda bir çalışma olmadığını görüyoruz. Geçmişte bir takım yayınlara dahil olmuş bu alanlar maalesef günümüzde kendi haline bırakılmış vaziyettedir. Topyekün bir kültür politikasıyla hem yerelde hem de genel anlamda bunların korunmasına yönelik çabaların sürdürülmesi gerekiyor” diye konuştu.