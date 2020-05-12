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“Biz her gün yürekli bir şekilde işe gidiyoruz aslında. Çünkü Kovid pozitif hastalarla birebir temas içindeyiz. Bilmediğimiz bir hastalıkla savaşmak bizim için çok zor. Herkesin bize ihtiyacı var. Biz kendi aramızda sosyal mesafemize çok dikkat ettik ama sosyalleşmeyi de çok özledik! Molalarımızda bile birlikte çay içmiyoruz. Asosyal bir hayat bizi psikolojik olarak da etkiledi. Ailelerimizden uzak olmak da öyle. Pozitif vakaların odasına her girdiğimizde bütün gün yalnız kalmış olmanın verdiği hüzünle gözümüzün içine bakıyordu hastalar. Test sonuçlarını merak ediyorlar haliyle. Negatif çıkanlarla mutluluğu paylaştık, pozitif çıkanları birlikte teselli ettik. Her zamanki süreçten çok daha farklı günler yaşıyoruz. İyileşip taburcu olan hastalarımın o minnettar bakışlarını hiç unutmayacağım. Ama ben insanların pandemi bitmiş gibi davranması ve sokaklardaki yoğunluğa hayret ediyorum. Mesaimin olmadığı sokağa çıkma yasağı günlerinde, balkonumdan gördüğüm manzaraya şaşırıyorum. İnsanlar yasağa rağmen sokaklarda ve sokağa çıkma yasağı sanki sadece biz sağlıkçılara varmış gibi hissediyorum bu manzaraları gördükçe. Umarım ikinci bir pik yaşamayız.”