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Koruma altındaydı Tunceli'de görüntülendi!

Koruma altındaydı Tunceli'de görüntülendi!
31 Mart 2020 Salı

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, yiyecek ararken görüntülendi.

<p>Avlanması yasak olan yaban keçileri, kent merkezi ve 7 ilçede yaygın bulunuyor.</p>
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Avlanması yasak olan yaban keçileri, kent merkezi ve 7 ilçede yaygın bulunuyor.

<p>Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenli yürüttüğü koruma ve kontrol faaliyetleriyle kaçak avcılığın azaldığı kentte, yaban keçileri doğal ortamlarında rahatça yaşamlarını sürdürüyor.</p>
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenli yürüttüğü koruma ve kontrol faaliyetleriyle kaçak avcılığın azaldığı kentte, yaban keçileri doğal ortamlarında rahatça yaşamlarını sürdürüyor.

<p>Zengin bitki örtüsü ve yaban hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ilkbaharla birlikte özgürce gezen yaban keçileri güzel görüntüler oluşturuyor.</p>
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Zengin bitki örtüsü ve yaban hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ilkbaharla birlikte özgürce gezen yaban keçileri güzel görüntüler oluşturuyor.

<p>Aralarında yavrularının da bulunduğu yaban keçileri, milli park sahası içindeki vadinin alt kesimlerinde karların erimesiyle ağaç filizleri ve boy veren otlarla karnını doyuruyor.</p>
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Aralarında yavrularının da bulunduğu yaban keçileri, milli park sahası içindeki vadinin alt kesimlerinde karların erimesiyle ağaç filizleri ve boy veren otlarla karnını doyuruyor.

<p>Zaman zaman Munzur Çayı'na su içmeye inen keçiler, sevimlilikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.</p>
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Zaman zaman Munzur Çayı'na su içmeye inen keçiler, sevimlilikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

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