Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasını NTV'de değerlendirdi.
İki ayrı yarı izledik. İlk yarıda karşılıklı iyi bir maç. İkinci yarıda Beşiktaş ağırlıklı bir maç oldu. Hatayspor kontralarda son paslarda etkili olsa golü bulurdu.
Çok eksiği vardı Hatay'ın. İki takımın pozisyonlarına baktığımızda 2'şer tane kaçırdıkları vardı. kinci yarıda her şeye gebe bir maç bekliyorduk. Beşiktaş ataklarını golle sonuçlandırabilecek kadar etkili olamadı.
Kontrataklarda Boupendza yorulduğu için kötü tercihler yaptı. Savunma arkasına iyi koşu yapsalar da iyi toplar alamadılar. İlk yarısı heyecanlı genel olarak kötü bir maç oldu. İkinci yarı heyecanlı da değildi. İki takım da formda.
Beşiktaş'ın son 8 haftasına baktığınızda bu puanı verseniz tamam diyebilirsiniz. Beşiktaş için bu, puan kaybı değildir. Derbi öncesi 1 puan iyidir der. Ama bunu daha sonra anlarsınız.
Beşiktaş'ın dar alanda problem çözücü oyuncuya ihtiyacı var.
Hatayspor takımı iyi bir santrfor almış. Ömer Hoca'yı takdir ediyorum. Ligi ilk 10 içinde bitirirse ciddi başarıdır. Takımın eksik olmasına rağmen rakip Beşiktaş dahi olsa sakin sabırlı oynadılar. Kutlamak lazım Hatayspor'u.
Beşiktaş'ın orta sahası bu değil. Bu derbi takımıdır. Kayserispor maçının ikinci yarısında hoca bu oyuncuları oynatmaya başladı. Üretken Beşiktaş, üretemez hale geldi. Oğuzhan gelince biraz zorlamaya başladılar. Ben olsam Oğuzhan'la başlardım. Rotasyon için yorgun değildi Oğuzhan. Yeni ve moralli bir Oğuzhan'la başlar, sistemi bozmazdım. Demoralize oldu Oğuzhan.
Atiba, Necip, Josef'le boşu boşuna hücum yaparsınız. Ancak muazzam bir bireysel vuruşla gol atarsınız ya da duran toptan atarsınız. Beşiktaş'ın yediği golde 3 metrede savunma ikilisini geçti Boupendza.
Rosier istiyor ama gidemiyor. Beşiktaş, 2-2'ye gelecek diye düşünmeye başladı 80'den sonra. Her iki takım da puan kaybetmedi bence. Oynadığı oyunun karşılığında Beşiktaş'ın 1 puanı iyidir.
Görüyoruz ki Larin de Aboubakar da hatta oyuna sonradan giren N'Koudou da çabuk oyuncular. Pat pat geçebiliyorlar. Ama sana o imkanı vermezler deplasmanda. Hatayspor evine mutlu gidiyor. Beşiktaş, üzgün. Puan kaybettim diye düşünse de 4-5-20 hafta sonra 1 puanın kıymetini anlayacaktır.
Montero sol ayaklı. Acaba sol ayaklı bir stoper kullanmak isteyecek mi hoca? Necip oynayacak olursa sol stoper Vida olacaktır diye düşünüyorum. Bu hocanın tercihidir. Rakibinin hangi oyuncularla çıkacağını da düşünmen gerek.
Beşiktaş'ta, fair dışı davranışları hoş karşılamasam da Welinton'un ikinci sarıyı görebilirdi.
Sergen Yalçın'ın hangi sistemle kendi oyununu oynadığını görebiliyoruz. Sergen Yalçın'ın sistemi 4-1-4-1. Topla katedebilen Mensah mı olur yoksa Oğuzhan mı olur? Bilemiyorum, kolay bir karar değil. Ben bugün Mensah olsa dahi Oğuzhan'la oynardım. Müthiş moralli, özgüvenli ve güzel zeminde oynardı.
Beşiktaş oyuncuları Hatayspor'da kötü, vasat ve vasat oyun sergilediler 3 oyuncu haricinde, Larin, Aboubakar ve Atiba...
'BEN DE ŞAŞKINA DÖNDÜM'
Fatih Terim, sürpriz yapmayacak. Taylan merkezde oynayacak. Sisteminden taviz vermeyecek. Sergen Yalçın bizim kafamızı karıştırdı. Sergen Yalçın'ın çıkaracağı takımla ilgili kafam karışık. Çıkardığı takım ile ilgili ben de şaşkına döndüm.