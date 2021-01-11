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Sergen Yalçın'ın hangi sistemle kendi oyununu oynadığını görebiliyoruz. Sergen Yalçın'ın sistemi 4-1-4-1. Topla katedebilen Mensah mı olur yoksa Oğuzhan mı olur? Bilemiyorum, kolay bir karar değil. Ben bugün Mensah olsa dahi Oğuzhan'la oynardım. Müthiş moralli, özgüvenli ve güzel zeminde oynardı.