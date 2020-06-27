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Kaş, sincapları çok sevdiğini vurgulayarak, 'Çok sevimli hayvanlar, çok güzeller. Evde yemek yerken, çay içerken pencerenin önünde attığımız cevizleri, ekmekleri yemelerini izliyorum. Her gün sabah, öğle, akşam düzenli olarak gelirler. Onları seyrederken o kadar güzel zaman geçiyor ki anlatamam. Onları beslemek çok güzel oluyor.' diye konuştu.