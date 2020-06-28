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Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık bilinmeyen bir nedenle kıyaya vurdu. Ölü ve yarı canlı balıklar etrafa koku da yaymaya başladı. Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler.

