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Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu!

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu!
28 Haziran 2020 Pazar

Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Ortaya çıkan manzara görenleri tedirgin etti. Küçükçekmece Gölü'nde bilinmeyen bir nedenle binlerce balık kıyıya vururken, ölü ve yarı canlı balıklar etrafa kötü koku yaymaya başladı. Uzun zamandır böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını ama cevap alamadıklarını söyledi.

<p>Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık bilinmeyen bir nedenle kıyaya vurdu. Ölü ve yarı canlı balıklar etrafa koku da yaymaya başladı. Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler.<br></p>
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Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık bilinmeyen bir nedenle kıyaya vurdu. Ölü ve yarı canlı balıklar etrafa koku da yaymaya başladı. Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler.

<p>Vatandaşlar da duruma isyan etti. Gölün altında çamur olduğunu söylen bir vatandaş, 'Oksijen yetersizliği, gölün dibi biraz çamur. Zamanında fabrikalardan dökülen atıklar. Balçık çamur oldu. Şimdi en ufak fırtınada köpürüyor. Göl temiz tutulacak ki balık da yaşayabilsin' dedi. </p>
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Vatandaşlar da duruma isyan etti. Gölün altında çamur olduğunu söylen bir vatandaş, 'Oksijen yetersizliği, gölün dibi biraz çamur. Zamanında fabrikalardan dökülen atıklar. Balçık çamur oldu. Şimdi en ufak fırtınada köpürüyor. Göl temiz tutulacak ki balık da yaşayabilsin' dedi. 

<p>Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini 'Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin' dedi.</p>
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Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini 'Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin' dedi.

<p>Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler.</p>
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Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler.

<p><b>'KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ÖLÜYOR'<br></b><p><b><br></b></p></p><p>30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,'Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor.</p>
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'KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ÖLÜYOR'


30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,'Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor.

<p>Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi.</p>
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Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi.

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, 'Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım.<br></p>
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Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, 'Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım.

<p>Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin' diye konuştu.</p>
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Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin' diye konuştu.

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

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<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

<p>Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu</p>
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Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

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