İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Kasım 2020 Pazar / 22 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Küfreden Sumudica'yı hakeme şikayet eden Sergen Yalçın'a şaşırtan yanıt!

Küfreden Sumudica'yı hakeme şikayet eden Sergen Yalçın'a şaşırtan yanıt!

Küfreden Sumudica'yı hakeme şikayet eden Sergen Yalçın'a şaşırtan yanıt!
08 Kasım 2020 Pazar

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının yankıları sürüyor. Beşiktaş cephesi, Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'nın küfür ettiğini hakemlere söylerken, aldıkları yanıt karşısında şaşırdılar.

<p>Beşiktaş’ta Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica’ya öfke dinmiyor. Rumen teknik adamın hem sahadakileri tahrik ettiği hem de küfür ettiği belirtildi.<br></p>
1
/
11

Beşiktaş’ta Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica’ya öfke dinmiyor. Rumen teknik adamın hem sahadakileri tahrik ettiği hem de küfür ettiği belirtildi.

<p>Beşiktaş yedek kulübesindeki tercümanlar, Rumen teknik adamın Josef de Souza’ya Portekizce küfür ettiğini söyleyerek yetkilileri uyardı.</p>
2
/
11

Beşiktaş yedek kulübesindeki tercümanlar, Rumen teknik adamın Josef de Souza’ya Portekizce küfür ettiğini söyleyerek yetkilileri uyardı.

<p>Bunun üzerine antrenör Murat Şahin, buna sert çıktı. Bu durumu teknik heyet önce dördüncü hakeme, sonra da orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya anlattı.</p>
3
/
11

Bunun üzerine antrenör Murat Şahin, buna sert çıktı. Bu durumu teknik heyet önce dördüncü hakeme, sonra da orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya anlattı.

<p>Hakemler Sergen Yalçın ve Murat Şahin’e, <b>“Portekizce bilmiyoruz. Ne dediğini anlamıyoruz. O yüzden bir şey yapamayız”</b> yanıtını verdikleri öğrenildi.</p>
4
/
11

Hakemler Sergen Yalçın ve Murat Şahin’e, “Portekizce bilmiyoruz. Ne dediğini anlamıyoruz. O yüzden bir şey yapamayız” yanıtını verdikleri öğrenildi.

<p>Beşiktaş yedek kulübesi ayrıca maçta öne geçen Sumudica’nın oyuncularına, <b>“yere yatın”</b> diye talimat vermesine de tepki gösterdi.</p>
5
/
11

Beşiktaş yedek kulübesi ayrıca maçta öne geçen Sumudica’nın oyuncularına, “yere yatın” diye talimat vermesine de tepki gösterdi.

<p>Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, <b>“Biz kendi hatalarımızla puan kaybettik. Mağlubiyete bahane aramıyoruz ama karşımızda da centilmence oynayan bir rakip olmalı”</b> diye konuştuğu öğrenildi.</p>
6
/
11

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, “Biz kendi hatalarımızla puan kaybettik. Mağlubiyete bahane aramıyoruz ama karşımızda da centilmence oynayan bir rakip olmalı” diye konuştuğu öğrenildi.

<p>Beşiktaş kafilesi ile Sumudica arasındaki gerginliğin, koridorlarda devam ettiği vurgulandı.</p>
7
/
11

Beşiktaş kafilesi ile Sumudica arasındaki gerginliğin, koridorlarda devam ettiği vurgulandı.

<p>Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, <b>“Maç esnasında böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Maçın heyecanını yaşayan her iki taraf bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyorlar. İnşallah bundan sonraki maçlarda teknik heyetimizin daha dikkatli olması için gerekli uyarıları yapacağız”</b> dedi.</p>
8
/
11

Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Maç esnasında böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Maçın heyecanını yaşayan her iki taraf bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyorlar. İnşallah bundan sonraki maçlarda teknik heyetimizin daha dikkatli olması için gerekli uyarıları yapacağız” dedi.

<p><b>KIRMIZI KART AĞIR</b><br></p><p><br></p><p>Gaziantep karşısında Beşiktaş kalesini koruyan Ersin’in, gördüğü kırmızı kart, hem yönetim hem de teknik heyet tarafından ağır bulundu.</p>
9
/
11

KIRMIZI KART AĞIR


Gaziantep karşısında Beşiktaş kalesini koruyan Ersin’in, gördüğü kırmızı kart, hem yönetim hem de teknik heyet tarafından ağır bulundu.

<p>Maçtan sonra görüntüleri seyreden siyah-beyazlılar, bariz gol şansının olmadığı Ersin’in önce topa vurduğu sonra ayağını geri çekmeye çalıştığını ifade ettiler. Bu konuda eski hakemleri de arayan yönetime kararın ağır olduğunu belirtildi.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
10
/
11

Maçtan sonra görüntüleri seyreden siyah-beyazlılar, bariz gol şansının olmadığı Ersin’in önce topa vurduğu sonra ayağını geri çekmeye çalıştığını ifade ettiler. Bu konuda eski hakemleri de arayan yönetime kararın ağır olduğunu belirtildi.


Milliyet

11
/
11

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.