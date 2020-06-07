Her iki kulüp de, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber, yeni yıl için temasta oldukları isimlere imza attırmanın peşinde düşecek.
Ekonomik olarak pandemi nedeniyle eski gücünde olamayan kulüpler genç yeteneklere döndü.
Sarı-kırmızılı takımda Mariano, sarı-lacivertlilerde ise Isla ile yola devam edilmeyecek. İtalyan basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonunda oynayan milli futbolcu için adeta sıraya girdiğini aktardı.
Her iki kulüp de sağ bek pozisyonu için kaliteli bir isim ararken ibre, A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen Mert Müldür'e döndü.
İtalyan basını konu ile ilgili yaptığı haberde, Sassuolo'da forma giyen genç isim için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını, ardından Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğunu yazdı.
İtalyan basınında yer alan haber şu şekilde:
'Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Müldür'e teklif yaptı.
Türkiye'de Mert Müldür'e büyük ilgi var. Sassuolo'nun yıldızı, memleketinde seviliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin ilgisinin duyurulmasının ardından devreye da Galatasaray girdi.
Sezon başında Rapid Wien'den 5 milyon euro bedelle satın alınan Müldür'ün kendini gösterebilmesi için çok fazla fırsatı olmadı.
Teknik direktörü tarafından tercih edilmeyen oyuncu için, iki Türk kulübü sırada.
FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN GALATASARAY...
Müldür, Fenerbahçe'nin çok yakından takip ettiği bir isimdi, şimdi bu kervana Galatasaray da katıldı.
Şu anda görünen o ki, her iki kulüp de transferde kiralık teklifi üzerinde duruyor. Aktarılanlara göre İstanbul'un iki devi de Sassuolo'ya tekliflerini sundu.'
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın Wien şehrinde dünyaya gelen Mert Müldür, 1.88 boyunda ve sağ bek pozisyonunda forma giyiyor.
Tercih edilmesi halinde sağ ileride, stoperde de oynayabilen Mert Müldür, çift ayaklı özelliğiyle dikkat çekiyor.
Kariyerine Rapid altyapısında başlayan Mert Müldür, U15, U16, U18, Rapid Wien II ve Rapid Wien A Takımı'nda oynamasının ardından 2019-20 sezonunda Sasuuolo'nun yolunu tuttu. Mert Müldür, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı. Öte yandan Mert, A Milli Futbol Takımımızla 2 maça çıktı.