4 / 10



Trabzonspor, 'TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır.TS Club TIR'ımız yarın Trabzon Valiliği'nin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir.' mesajını yayınladı.