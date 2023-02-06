Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulüp mağazasında ve depolarda bulunan tüm kışlık ürünlerin depremzedelere gönderileceğini açıkladı.
Fenerbahçe, 'Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz.' açıklamasını yaptı.
Ankaragücü, 'Mağazamızda bulunan bütün atkı, bere, sweatshirt, mont vb. ürünler depremzedelere ulaştırılmak üzere Tandoğan tesislerimize yönlendirilmiştir. Ankara'yı ve Ankaragücü taraftarlarını, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya davet ediyoruz.' duyurusunda bulundu.
Trabzonspor, 'TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır.TS Club TIR'ımız yarın Trabzon Valiliği'nin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir.' mesajını yayınladı.
Galatasaray, Taçspor Tesisleri ve Nef Stadyumu'nda taraftarların yardımlarını topluyor. Sarı kırmızlılar, 'Vatandaşlarımızın desteğiyle Galatasaray Taçspor Tesisleri'nde yardım malzemeleri toplanmaya başlandı.' paylaşımını yaptı.
Çaykur Rizespor: İl merkezinde Çay Çarşısı Sahil Otoparkı yanında ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik maddeleri, iç ve dış giyim, kuru gıda gibi malzemelerin ihtiyaç bölgelerine gönderilmesi sağlanacaktır.
Konyaspor: Kulübümüz; ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere Konya Store mağaza ve depolarındaki tüm kışlık ürünleri, deprem bölgesine hareket edecek Konya Büyükşehir Belediye ekiplerine teslim etmektedir.
Giresunspor: Bitexen Giresunspor Kulübü olarak ilimizde başlatılan yardım kampanyasına katılmak üzere belirtilen ihtiyaç listesi Çotanak Spor Kompleksi'nde toplanarak ihtiyaç bölgelerine ulaştırılacaktır.
Beşiktaş: Beşiktaş camiası el ele depremzedelerin yardımına koşuyor. Her yardım çok değerli, yarın saat 10.00'dan itibaren herkesi Vodafone Park yardım toplama merkezine bekliyoruz.
Başakşehir: Başakşehir Store'daki tüm kışlık ürünlerimizi, deprem bölgesine iletilmek üzere Başakşehir Belediyesi'ne teslim ettik.