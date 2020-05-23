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'KÜME DÜŞME KALKAMAZ'

Eğer lig bitecekse, küme düşmenin kalkması diye bir şey olmaz. Niye oynuyorsunuz o zaman? 4 takım dışında herkesin tatile çıkması demek bu. Mantıklı değil. Oynanacaksa, kurallara göre oynanır. Eğer küme düşme kalkacaksa bir sezonda, o, sezon başında açıklanır.