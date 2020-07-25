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Kupa finalinde Mbappe şoku! Gözyaşlarını tutamadı, saha karıştı

Kupa finalinde Mbappe şoku! Gözyaşlarını tutamadı, saha karıştı
25 Temmuz 2020 Cumartesi

Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne ile karşılaşan PSG, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sakatlanmasıyla sarsıldı.

<p>Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne ile PSG karşı karşıya geldi. </p>
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Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne ile PSG karşı karşıya geldi. 

<p>30. dakikada Loic Perrin'in sert müdahalesiyle yerde kalan Fransız yıldız, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.</p>
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30. dakikada Loic Perrin'in sert müdahalesiyle yerde kalan Fransız yıldız, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

<p>PSG'de Kylian Mbappe şoku yaşanıyor. Saint-Etienne ile oynanan Fransa Kupası </p>
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PSG'de Kylian Mbappe şoku yaşanıyor. Saint-Etienne ile oynanan Fransa Kupası 

<p>Final maçında ağır bir sakatlık yaşan Mbappe oyuna devam edemedi.</p>
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Final maçında ağır bir sakatlık yaşan Mbappe oyuna devam edemedi.

<p>Saint-Etienne'in 34 yaşındaki stoperi Loic Perrin, 21 yaşındaki yıldıza yaptığı sert faulün ardından hakem Amaury Delerue tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılırken saha içerisinde tansiyon yükseldi.</p>
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Saint-Etienne'in 34 yaşındaki stoperi Loic Perrin, 21 yaşındaki yıldıza yaptığı sert faulün ardından hakem Amaury Delerue tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılırken saha içerisinde tansiyon yükseldi.

<p>Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, Mbappe, oyuna devam edemedi ve yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.</p>
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Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, Mbappe, oyuna devam edemedi ve yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.

<p>Fransız süperstar, sahayı terk ederken gözyaşlarına hâkim olamadı.</p>
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Fransız süperstar, sahayı terk ederken gözyaşlarına hâkim olamadı.

<p>İşte o anlar...</p>
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İşte o anlar...

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