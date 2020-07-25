Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne ile PSG karşı karşıya geldi.
30. dakikada Loic Perrin'in sert müdahalesiyle yerde kalan Fransız yıldız, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
PSG'de Kylian Mbappe şoku yaşanıyor. Saint-Etienne ile oynanan Fransa Kupası
Final maçında ağır bir sakatlık yaşan Mbappe oyuna devam edemedi.
Saint-Etienne'in 34 yaşındaki stoperi Loic Perrin, 21 yaşındaki yıldıza yaptığı sert faulün ardından hakem Amaury Delerue tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılırken saha içerisinde tansiyon yükseldi.
Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, Mbappe, oyuna devam edemedi ve yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.
Fransız süperstar, sahayı terk ederken gözyaşlarına hâkim olamadı.
İşte o anlar...