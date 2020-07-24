Mart ayında Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut olacak
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut isminde karar kıldı.
Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da aldığı başarılı sonuçlar ve oynattığı futbol ile dikkatleri çeken Erol Bulut futbolcu olarak ayrıldığı Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönüyor.
45 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı.
İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe'yle anlaştığı sözleşmenin detayları
Ajansspor'un haberine göre; Erol Bulut ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak.
Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut'u tercih etmesinde disiplinli, genç, başarıya aç ve camiayı tanıması etkili oldu.
Kupa kazanıp gelmek istiyor!
Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak.
45 yaşındaki teknik adam final maçından sonra Akdeniz ekibine veda ederek Fenerbahçe'nin başına geçecek.