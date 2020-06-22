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'EN AZ 5 KEZ DAHA YOKSA BEN YORUMCULUĞU BIRAKACAĞIM'

'Bursa'da ölümler var, sınırda yine şehidimiz var. Taktik yorumu yapmayacağım. Bir kaç yıldır bırakın iyi niyetli olduklarını kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Doğrulara verilen kararları tartışıyorsak durum çok vahim demektir. Alper Ulusoy'un bundan önce son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane! Çok iddialı konuştum şimdi ama sözümü de geri almayacağım.'