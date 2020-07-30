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Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bazı illerde Kurban bayramında mezar ziyareti yasaklandı. İl Hıfzıssıhha Meclis Kurullarının aldığı karara göre 2020 Kurban Bayramı mezarlık ziyareti saatleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı önlemler alındı. Bazı illerde Kurban Bayramı'nda toplu olarak bayramlaşma ve mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına karar verildi. Peki hangi illerde Kurban bayramında mezar ziyareti yasaklandı? İşte Kurban Bayramı mezarlık ziyareti yasak olan iller…