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  • Kurban yerine kendilerini kestiler... 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban yerine kendilerini kestiler... 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban yerine kendilerini kestiler... 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda 'acemi kasap' hastanelere başvurdu.

<p>Adıyaman'da kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.</p>
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Adıyaman'da kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

<p>Kayseri'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.</p>
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Kayseri'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

<p>Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.</p>
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Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

<p>Nevşehir'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere geldi.</p>
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Nevşehir'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere geldi.

<p>Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar hastanelere başvurdu. Efeler ilçesinde elinden yaralanan Mehmet Meydan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu edildi.</p>
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Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar hastanelere başvurdu. Efeler ilçesinde elinden yaralanan Mehmet Meydan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

<p>Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.</p>
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Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.

<p>Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar hastanelere başvurdu.</p>
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Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar hastanelere başvurdu.

<p>Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.</p>
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Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

<p>alatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.</p>
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alatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

<p>Hastanede tedavi olan Osman Karyağdı, gazetecilere konuştu.</p>
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Hastanede tedavi olan Osman Karyağdı, gazetecilere konuştu.

<p>Bolu'da, bayramın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere başvurdu.</p>
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Bolu'da, bayramın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere başvurdu.

<p>Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelere başvurdu.</p>
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Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelere başvurdu.
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