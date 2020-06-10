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  • Kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte bu senenin kurbanlık hisse fiyatları

Kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte bu senenin kurbanlık hisse fiyatları

Kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte bu senenin kurbanlık hisse fiyatları
10 Haziran 2020 Çarşamba

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıkların fiyatı 2020 araştırılmaya başlandı. Bu yıl hayvan pazarında satılacak büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hisse fiyatları 2020 belli olmaya başladı. Geçen yıl kurban bayramında hayvan pazarında küçükbaş kurbanlıkların fiyatı (koyun, koç, keçi) 1000-1500 liradan, büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları (dana, boğa) ise 8 bin 500 - 13 bin 500 liradan satıldı. Bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıkların fiyatında artış bekleniyor. Peki kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte kurbanlık hisse fiyatları 2020

<p>Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kala kurban telaşı yavaş yavaş başladı. Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte kurbanlık hisse fiyatları 2020 için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramında dana veya koyun, koç, keçi kesecek olan vatandaşlar kurbanlık hisse fiyatları 2020 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. </p>
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Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kala kurban telaşı yavaş yavaş başladı. Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte kurbanlık hisse fiyatları 2020 için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramında dana veya koyun, koç, keçi kesecek olan vatandaşlar kurbanlık hisse fiyatları 2020 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. 

<p>Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'a denk geliyor. Kurban bayramı öncesi kurbanlık hayvanları erkenden almak isteyen vatandaşlar indirimli fiyattan yararlanmak istiyor. Kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte bu sene hayvan pazarında kurbanlık hisse fiyatları 2020 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların hisse fiyatları hakkında merak edilen detaylar.<br></p>
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Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'a denk geliyor. Kurban bayramı öncesi kurbanlık hayvanları erkenden almak isteyen vatandaşlar indirimli fiyattan yararlanmak istiyor. Kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte bu sene hayvan pazarında kurbanlık hisse fiyatları 2020 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların hisse fiyatları hakkında merak edilen detaylar.

<p>Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. </p><p><br></p>
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Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.


<p>Geçen yıl pazarda <b>küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira</b>, büyükbaş kurban fiyatları <b>(dana, boğa) 8 bin 500 - 13 bin 500 arası</b> fiyatlarla satılırken bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış bekleniyor. </p>
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Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş kurban fiyatları (dana, boğa) 8 bin 500 - 13 bin 500 arası fiyatlarla satılırken bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış bekleniyor. 

<p>Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.<br></p>
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Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.

<p><b>KÜÇÜKBAŞ FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI BELLİ OLDU!</b></p><p><b><br></b></p><p>Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. </p>
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KÜÇÜKBAŞ FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI BELLİ OLDU!


Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. 

<p>Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı 1600 civarında oldu. </p>
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Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı 1600 civarında oldu. 

<p>Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile 1200 TL arasında oldu. <br></p>
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Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile 1200 TL arasında oldu. 

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<p><b>BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATI</b></p><p><br></p><p>Bu sene büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında,</p>
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BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATI


Bu sene büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında,

<p>küçükbaş kurban fiyatları da <b>1350 TL</b> civarında olabilir” dedi.</p>
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küçükbaş kurban fiyatları da 1350 TL civarında olabilir” dedi.

<p><b>BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2020 NE KADAR OLACAK?</b></p><p><b><br></b></p><p>İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirmiş olacaklar. </p>
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BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2020 NE KADAR OLACAK?


İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirmiş olacaklar. 

Beklenen zamla birlikte bu yıl kurban bayramında<b> büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL </b>arasında değişecek.
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Beklenen zamla birlikte bu yıl kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek.

<p><b>BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI</b></p><p><br></p><p>Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında olacak.</p>
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BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI


Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında olacak.

<p><b>KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARIN FİYATI 2020 NE KADAR?</b></p><p><b><br></b></p><p>Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 liradan satılırken, beklenen zamla birlikte bu yıl 2020 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1080 TL ile 1640 TL arasında değişecek.</p>
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KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARIN FİYATI 2020 NE KADAR?


Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 liradan satılırken, beklenen zamla birlikte bu yıl 2020 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1080 TL ile 1640 TL arasında değişecek.

<p>Keçi fiyatları bu sene 1250-1350 TL civarında olacak.</p>
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Keçi fiyatları bu sene 1250-1350 TL civarında olacak.

<p>Koç fiyatları bu sene hayvan pazarlarında 1300-1400 arasında olacak.</p>
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Koç fiyatları bu sene hayvan pazarlarında 1300-1400 arasında olacak.

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<p> Kurbanlık koyunlar bu sene 1350-1400 civarında satışa sunulacak.</p>
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 Kurbanlık koyunlar bu sene 1350-1400 civarında satışa sunulacak.

<p>Davar, ve erkeç (erkek keçi) fiyatları ise ortalama 1350 liradan satılacak.</p>
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Davar, ve erkeç (erkek keçi) fiyatları ise ortalama 1350 liradan satılacak.

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