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KÜÇÜKBAŞ FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI BELLİ OLDU!





Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil.