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Mantar fiyatının bazen 300 avroyu aştığına dikkati çeken Çalışkan, 'Açıkçası Türkiye'de ne kadar kuzu göbeği çıkarsa neredeyse hepsini gönderiyoruz. Yurt dışında limit yok, ne çıkarsa alıyorlar. Firma olarak bu yıl 65 ton civarı bir mantar ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. Ülke genelinde 3-4 ihracatçı firma var. Sezonda ülke genelinde 20 milyon dolarlık bir mantar ihracatı gerçekleştiriliyor. Firma olarak iklim koşulları oluşursa 13 milyon dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz. Kuzu göbeğini yaklaşık 20 ülkenin sofrasına ulaştırmış oluyoruz.' diye konuştu.