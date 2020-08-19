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Lemina sosyal medyadan transfer mesajı verdi

Lemina sosyal medyadan transfer mesajı verdi
19 Ağustos 2020 Çarşamba

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve yeni sezonda da kadrosunda bulundurmak istediği Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı hareketlerle transfer gündemine damga vurmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın da istediği Gabonlu orta saha, Galatasaray'ı takipten çıkarken, siyah beyazlıların yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın da paylaşımını beğendi.

<p>Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği merak konusu oldu. </p>
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Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği merak konusu oldu. 

<p>Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun transfer gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. </p>
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Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun transfer gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. 

<p>Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.</p>
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Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.

<p><b>GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!</b></p><p><br></p><p>Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.</p>
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GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!


Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.

<p><b>N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!</b></p><p><br></p><p>Transferde adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.</p>
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N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!


Transferde adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.

<p><b>BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!</b></p><p><br></p><p>Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı.</p>
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BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!


Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı.

<p>Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.</p>
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Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.

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