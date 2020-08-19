Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun transfer gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.
Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.
GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.
N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!
Transferde adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.
BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı.
Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.