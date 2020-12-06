Ligue 1'in 13. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Monaco'yu ağırladı.
Mücadeleye milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı damga vurdu.
Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda Lille, 53. dakikada Jonathan David’in golü ile 1-0 öne geçti.
63. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz’ın asistiyle 65’te skoru 2-0’a getirdi.
Monaco, 90. dakikada Pietro Pellegri ile farkı 1'e indirse de 2-1'lik mağlubiyetten kurtulamadı.
Lille bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.
Monaco ise 23 puanda kaldı.