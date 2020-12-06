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Lille - Monaco maçına Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz damgası!

Lille - Monaco maçına Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz damgası!
06 Aralık 2020 Pazar

Monaco'yu sahasında 2-1 deviren Lille'de, takımın ikinci golünü Yusuf Yazıcı kaydederken, asisti ise Burak Yılmaz yaptı.

<p>Ligue 1'in 13. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Monaco'yu ağırladı.</p>
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Ligue 1'in 13. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Monaco'yu ağırladı.

<p>Mücadeleye milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı damga vurdu. </p>
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Mücadeleye milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı damga vurdu. 

<p>Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.</p>
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Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

<p>İkinci yarıda Lille, 53. dakikada Jonathan David’in golü ile 1-0 öne geçti. </p>
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İkinci yarıda Lille, 53. dakikada Jonathan David’in golü ile 1-0 öne geçti. 

<p>63. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz’ın asistiyle 65’te skoru 2-0’a getirdi. </p>
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63. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz’ın asistiyle 65’te skoru 2-0’a getirdi. 

<p>Monaco, 90. dakikada Pietro Pellegri ile farkı 1'e indirse de 2-1'lik mağlubiyetten kurtulamadı.</p>
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Monaco, 90. dakikada Pietro Pellegri ile farkı 1'e indirse de 2-1'lik mağlubiyetten kurtulamadı.

<p>Lille bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.</p>
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Lille bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.

<p>Monaco ise 23 puanda kaldı.</p>
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Monaco ise 23 puanda kaldı.

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