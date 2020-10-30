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Lille-Celtic maçına Zeki Çelik damgası

Lille-Celtic maçına Zeki Çelik damgası
30 Ekim 2020 Cuma

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Lille'in Türk sağ beki Zeki Çelik geceye damgasını vuran isim oldu.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla başladı.
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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla başladı.

<p>Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.</p>
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.

<p>Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu mücadelesinde konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.<br></p>
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Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu mücadelesinde konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.

<p>İstanbul'da oynanan I Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti.<br></p>
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İstanbul'da oynanan I Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti.

<p><b>ZEKİ ÇELİK'İN GOL ATTIĞI LİLLE-CELTİC MAÇI 2-2 BİTTİ</b><br></p><p><br></p><p>H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic'i ağırladı. </p>
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ZEKİ ÇELİK'İN GOL ATTIĞI LİLLE-CELTİC MAÇI 2-2 BİTTİ


H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic'i ağırladı. 

<p>Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.</p>
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Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

<p>Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.</p>
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Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.

<p>Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. </p>
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Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. 

<p>Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.</p>
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Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.

<p>Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise Milan, sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi.</p>
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Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise Milan, sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi.

<p>Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi.</p>
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Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi.

<p>Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.</p>
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Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

<p><b>SONUÇLAR</b><br></p><p><br></p><p><b>G Grubu:</b></p><p><br></p><p>Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2</p>
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SONUÇLAR


G Grubu:


Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2

<p>AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2</p>
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AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2

<p><b>H Grubu:</b></p><p><br></p><p>Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0</p>
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H Grubu:


Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

<p>Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2</p>
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Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2

<p><b>I Grubu:</b></p><p><br></p><p>Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2</p>
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I Grubu:


Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2

<p>Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3</p>
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Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3

<p><b>J Grubu:</b></p><p><br></p><p>Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0</p>
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J Grubu:


Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0

<p>LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3</p>
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LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3

<p><b>K Grubu:</b></p><p><br></p><p>Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4</p>
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K Grubu:


Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4

<p>CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0</p>
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CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

<p><b>L Grubu:</b></p><p><span ><br></span></p><p><span >Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1</span></p>
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L Grubu:


Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1

<p>Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4</p>
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Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4

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