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Lille'de Yusuf Yazıcı depremi! Gönderiliyor...

Lille'de Yusuf Yazıcı depremi! Gönderiliyor...
30 Eylül 2021 Perşembe

Lille'in yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec oyun sistemine uymayan Yusuf Yazıcı yedek kulübesine mahkum oldu. Fransız kulübünün, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında takımdan göndermeyi planladığı iddia edildi.

<p>Geride bıraktığımız sezonda <b>Lille</b> formasıyla harikalar yaratan <b>Yusuf Yazıcı</b>, teknik direktör <b>Jocelyn Gourvennec</b>'in göreve gelmesiyle gözden düşmüştü. </p>
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Geride bıraktığımız sezonda Lille formasıyla harikalar yaratan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in göreve gelmesiyle gözden düşmüştü.

<p>Ligde ve Avrupa maçlarında ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı'yla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.</p>
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Ligde ve Avrupa maçlarında ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı'yla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

<p><b>LILLE YUSUF YAZICI'YLA YOLLARINI AYIRIYOR İDDİASI</b></p><p><br></p><p>Fransız basınında çıkan habere göre <b>Lille, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında takımdan göndermeyi planlıyor.</b></p>
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LILLE YUSUF YAZICI'YLA YOLLARINI AYIRIYOR İDDİASI


Fransız basınında çıkan habere göre Lille, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında takımdan göndermeyi planlıyor.

<p>Haber detayında <b>Jocelyn Gourvennec</b>'in raporu doğrultusunda böyle bir karar verildiği öne sürüldü. </p>
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Haber detayında Jocelyn Gourvennec'in raporu doğrultusunda böyle bir karar verildiği öne sürüldü.

<p>Yine aynı haberde Yusuf Yazıcı'nın, Gourvennec'in oynattığı<b> 4-4-2 sistemine uymadığı </b>ve oyuncunun <b>fiziksel açıdan kötü durumda olduğu</b> vurgulandı.</p>
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Yine aynı haberde Yusuf Yazıcı'nın, Gourvennec'in oynattığı 4-4-2 sistemine uymadığı ve oyuncunun fiziksel açıdan kötü durumda olduğu vurgulandı.

<p><b>YUSUF YAZICI İÇİN YAPILAN YORUMLAR</b></p><p><br></p><p>Öte yandan Lille taraftarları da sosyal medyada Yusuf Yazıcı'yla ilgili acımasız yorumlar yaptı. </p>
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YUSUF YAZICI İÇİN YAPILAN YORUMLAR


Öte yandan Lille taraftarları da sosyal medyada Yusuf Yazıcı'yla ilgili acımasız yorumlar yaptı.

<p>Forma şansı bulamadığı için huzursuz olan Yusuf Yazıcı'nın kendisini sorgulaması gerektiği görüşünde birleşen <b>taraftarların yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:</b></p>
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Forma şansı bulamadığı için huzursuz olan Yusuf Yazıcı'nın kendisini sorgulaması gerektiği görüşünde birleşen taraftarların yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:

<p>'Takım zorda ama sanki Yusuf Yazıcı'nın umurunda değil. Oyuna girdiğinde de baskı yapmıyor.'</p>
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'Takım zorda ama sanki Yusuf Yazıcı'nın umurunda değil. Oyuna girdiğinde de baskı yapmıyor.'

<p>'Fiziksel olarak iyi durumda değil. Tüm düelloları kaybediyor. Hızlı değil, ivmelenmesi iyi değil. Daha zayıf bir takıma gitmesi gerek.'</p>
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'Fiziksel olarak iyi durumda değil. Tüm düelloları kaybediyor. Hızlı değil, ivmelenmesi iyi değil. Daha zayıf bir takıma gitmesi gerek.'

<p>'Ocak ayında takımdan ayrılması iki taraf için de iyi bir tercih olur.'</p>
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'Ocak ayında takımdan ayrılması iki taraf için de iyi bir tercih olur.'

<p>'Hala Türkiye'deki gibi oynuyor.'</p>
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'Hala Türkiye'deki gibi oynuyor.'

<p>'Yusuf Yazıcı'nın mücadele ruhu yok.'</p>
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'Yusuf Yazıcı'nın mücadele ruhu yok.'

<p>'Çok fazla kayıtsız. Hala biraz para kazanabiliyorken hemen satılmalı.'</p>
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'Çok fazla kayıtsız. Hala biraz para kazanabiliyorken hemen satılmalı.'

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