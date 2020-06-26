Liverpool İngiltere'^nin 131 yıllık futbol tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşan takım oldu.
'Tüm dünyaya haber verin... Biz Liverpool'uz, İngiltere şampiyonuyuz' paylaşımı yapan Liverpool'da taraftarlar, tarihi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.
Liverpool, en yakın rakibi Manchester City’nin, deplasmanda Chelsea’ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
Manchester City’nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.
En son 1990’da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19’a çıkardı.
30 yıllık hasreti sonlandıran Liverpool'da tarihi şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan Liverpool taraftarı, büyük bir sevinç yaşadı.
İşte o anlardan kareler...