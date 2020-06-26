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Liverpool sokakları yıkıldı! 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladılar

Liverpool sokakları yıkıldı! 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladılar
26 Haziran 2020 Cuma

İngiltere Premier Lig'de Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Liverpool taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

<p>Liverpool İngiltere'^nin 131 yıllık futbol tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşan takım oldu. </p>
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Liverpool İngiltere'^nin 131 yıllık futbol tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

<p>'Tüm dünyaya haber verin... Biz Liverpool'uz, İngiltere şampiyonuyuz' paylaşımı yapan Liverpool'da taraftarlar, tarihi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.</p>
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'Tüm dünyaya haber verin... Biz Liverpool'uz, İngiltere şampiyonuyuz' paylaşımı yapan Liverpool'da taraftarlar, tarihi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

<p>Liverpool, en yakın rakibi Manchester City’nin, deplasmanda Chelsea’ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.</p>
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Liverpool, en yakın rakibi Manchester City’nin, deplasmanda Chelsea’ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

<p>Manchester City’nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.</p>
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Manchester City’nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.

<p>En son 1990’da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19’a çıkardı.</p>
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En son 1990’da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19’a çıkardı.

<p>30 yıllık hasreti sonlandıran Liverpool'da tarihi şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan Liverpool taraftarı, büyük bir sevinç yaşadı.</p>
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30 yıllık hasreti sonlandıran Liverpool'da tarihi şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan Liverpool taraftarı, büyük bir sevinç yaşadı.

<p><b>İşte o anlardan kareler...</b></p>
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İşte o anlardan kareler...

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