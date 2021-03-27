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Geçen sezon Avrupa'ya transferin kıyısından dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi.