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'MENEMEN SEVERİM'

Çok fazla şey var Türkiye'de yemek olarak sevdiğim, kahvaltıda menemen severim. Gelmeden hiç denememiştim, gerçekten güzel. Menemen yapabilirim, bir sorun görmüyorum, kendime güveniyorum. Türk yemekleri bana göre çok iyi, bunu gelmeden de biliyordum. Almanya'da herkes Türk yemeklerinin iyi olduğunu bilir.