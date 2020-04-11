Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalında özel bir röportaj verdi.
'DİĞER İNSANLARDAN FARKLI DEĞİLİM'
Evde kahvaltı, spor ve egzersiz yapıyorum. Yemek pişiriyorum, film ve dizi izliyorum. PlayStation oynuyorum, arkadaşlarla FaceTime yapıyorum. Diğer insanlardan farklı değilim, şu anda yapabileceğimiz şeyler bunlar.
'SÖYLEDİKLERİNİ ANLAMIYORUM'
Dışarı çıktığımda genellikle insanlar yanıma geliyorlar ve fotoğraf çekmek istiyorlar. Bana bir şey söylediklerinde anlamıyorum. Birçok insan İngilizce bilmiyor, bana Türkçe bir şeyler söylüyorlar. Ben de 'Teşekkürler' deyip gülüyorum.
'ÇOK ÖZEL BİR AN'
Liverpool taraftarı çok fazla, her maçtan önce marşı duymak çok özel. Müthiş bir motivasyon, çok özel bir an.
'BEKLEYİP GÖRECEĞİZ'
Başka bir şekilde olabilir, futbolda her şey çok hızlı değişebilir. Sadece futboldan zevk almaya, iyi olmaya çalışıyorum. Gelecekte nerede olacağım, bekleyip, göreceğiz. Şu anda ben de bilmiyorum.
'BASİT KELİMELERİ ÖĞRENDİM'
Sadece basit kelimeleri öğrendim. Günlük hayatta bilinmesi gereken şeyler, evet, hayır, günaydın, teşekkürler, afiyet olsun, sonra... Böyle şeyler biliyorum. El hareketleri ile birlikte sadece birkaç kelime de yapabiliyorum.
'MENEMEN SEVERİM'
Çok fazla şey var Türkiye'de yemek olarak sevdiğim, kahvaltıda menemen severim. Gelmeden hiç denememiştim, gerçekten güzel. Menemen yapabilirim, bir sorun görmüyorum, kendime güveniyorum. Türk yemekleri bana göre çok iyi, bunu gelmeden de biliyordum. Almanya'da herkes Türk yemeklerinin iyi olduğunu bilir.
'İSTANBUL, TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ'
Bence İstanbul türünün tek örneği. Çılgın bir şehir, çok fazla insan yaşıyor ama aynı zamanda çok güzel, çok özel noktalar var. En güzel şehirlerden biri gördüğüm kadarıyla.
'KÜÇÜKKEN ANTALYA'YA GİTTİM'
Türkiye'de Bodrum'a gittim, küçükken Antalya'ya ailemle gitmiştim. Takımla çok şehre gittik ancak şehirleri görmek için yeterli zamanım olmadı.
'TÜRK İNSANI ÇOK YARDIMSEVER'
Türk insanı biraz Almanlardan farklı, çok can yanlısı ve çok yardımsever. Beni gördüğüne mutsuz olan birini görmedim ya da bir şeye ihtiyacım olduğunda yardım etmeyen olmadı.