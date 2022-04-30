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Maç sonrası gergin anlar! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Maç sonrası gergin anlar! Emre Belözoğlu çılgına döndü
30 Nisan 2022 Cumartesi

Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelenin bitiş düdüğünün ardından oyun alanında gergin anlar yaşandı.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda <b>Kasımpaşa</b>'yı 3-2 mağlup eden <b>Medipol Başakşehir</b>, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.</p>
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

<p>Ligin 30. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmadan sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.</p>
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Ligin 30. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmadan sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

<p>Bu sezon 18. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 60'a yükseltti. </p>
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Bu sezon 18. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 60'a yükseltti.

<p>14. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.</p>
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14. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.

<p>Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.</p>
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

<p>Kasımpaşa ise Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.</p>
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Kasımpaşa ise Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

<p><b>TREZEGUET ESKİ TAKIMINA GOLÜNÜ ATTI</b><br></p><p><br></p><p>Medipol Başakşehir'in Mısırlı oyuncusu Trezeguet, eski takımı Kasımpaşa karşısında golünü attı.</p>
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TREZEGUET ESKİ TAKIMINA GOLÜNÜ ATTI


Medipol Başakşehir'in Mısırlı oyuncusu Trezeguet, eski takımı Kasımpaşa karşısında golünü attı.

<p>Trezeguet, mücadelenin 45. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü ağlara yolladı.</p>
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Trezeguet, mücadelenin 45. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü ağlara yolladı.

<p><b>DUARTE SAKATLANDI</b><br></p><p><br></p><p>Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte, mücadelenin ikinci yarısında sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Duarte, oyuna devam edemedi.</p>
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DUARTE SAKATLANDI


Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte, mücadelenin ikinci yarısında sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Duarte, oyuna devam edemedi.

<p>Teknik direktör Emre Belözoğlu sakatlanan Duarte'nin yerine 77. dakikada Salih Uçan'ı oyuna sürdü. Salih'in oyuna girmesiyle Tolga Ciğerci stopere geçti.</p>
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Teknik direktör Emre Belözoğlu sakatlanan Duarte'nin yerine 77. dakikada Salih Uçan'ı oyuna sürdü. Salih'in oyuna girmesiyle Tolga Ciğerci stopere geçti.

<p><b>MAÇ SONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI</b><br></p><p><br></p><p>Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelenin bitiş düdüğünün ardından oyun alanında gergin anlar yaşandı.</p>
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MAÇ SONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI


Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelenin bitiş düdüğünün ardından oyun alanında gergin anlar yaşandı.

<p>Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) <b>Serkan Reçber</b> ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü <b>Emre Belözoğlu </b>arasında gerginlik oldu. </p>
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Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu arasında gerginlik oldu.

<p>Yedek kulübeleri ve sahadaki oyuncuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi.</p>
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Yedek kulübeleri ve sahadaki oyuncuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

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