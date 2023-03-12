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Maç sonrası ortalık karıştı! Locaya tırmanıp kavga ettiler

Maç sonrası ortalık karıştı! Locaya tırmanıp kavga ettiler
12 Mart 2023 Pazar

Bodrumspor - Rizespor maçının ardından ev sahibi takım ile misafir takım taraftarları ve yöneticileri arasında kısa süreli ardebe yaşandı.

<p>Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. </p>
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

<p>Çaykur Rizespor yöneticileri golün ardından sevinçlerine tepki gösteren Bodrumsporlu yöneticilerle tartıştı. </p>
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Çaykur Rizespor yöneticileri golün ardından sevinçlerine tepki gösteren Bodrumsporlu yöneticilerle tartıştı.

<p>Maç sonunda protokol tribünü ve locaların olduğu alanda tartışma çıktı. </p>
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Maç sonunda protokol tribünü ve locaların olduğu alanda tartışma çıktı.

<p>Rizesporlu bazı yöneticiler, localardaki Bodrumspor yöneticileri ile kavgasında araya güvenlik güçleri girdi. </p>
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Rizesporlu bazı yöneticiler, localardaki Bodrumspor yöneticileri ile kavgasında araya güvenlik güçleri girdi.

<p>Arbede arasında kalan çocuklar ezilme tehlikesi atlattı. </p>
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Arbede arasında kalan çocuklar ezilme tehlikesi atlattı.

<p>Olaylar güçlükle yatıştırıldı.</p>
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Olaylar güçlükle yatıştırıldı.

<p>Maçın büyük bölümünde Çaykur Rizesporlu taraftarlar, teknik adamları Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı.</p>
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Maçın büyük bölümünde Çaykur Rizesporlu taraftarlar, teknik adamları Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı.

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