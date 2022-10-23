İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2022 Pazar / 28 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63

Maç sonu kıyamet koptu! Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki

Maç sonu kıyamet koptu! Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki
23 Ekim 2022 Pazar

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maça hakem yönetimi damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık'a tepki yağdırdı. İşte detaylar...

<p>Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.</p>
1
/
15

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

<p>Karşılaşmaya futboldan çok hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi damga vurdu.</p>
2
/
15

Karşılaşmaya futboldan çok hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi damga vurdu.

<p>Galatasaray, karşılaşmanın 11. ve 22. dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.</p>
3
/
15

Galatasaray, karşılaşmanın 11. ve 22. dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

<p>Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey karşılaşmanın 33. dakikasında kırmızı kart gördü. </p>
4
/
15

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey karşılaşmanın 33. dakikasında kırmızı kart gördü.

<p>Boey'in kırmızı kart pozisyonu tartışmalara neden oldu.</p>
5
/
15

Boey'in kırmızı kart pozisyonu tartışmalara neden oldu.

<p>Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı da 90+4'te direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.</p>
6
/
15

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı da 90+4'te direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

<p>Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.</p>
7
/
15

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Galatasaray ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve Alanyaspor 2-2'lik beraberliği yakaladı.</p>
8
/
15

Galatasaray ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve Alanyaspor 2-2'lik beraberliği yakaladı.

<p>2-2'lik skorla sona eren maçın ardından hakem Ali Palabıyık ve ekibine tepki yağdı.</p>
9
/
15

2-2'lik skorla sona eren maçın ardından hakem Ali Palabıyık ve ekibine tepki yağdı.

<p>Hakem Ali Palabıyık ve yönetimine Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı.</p>
10
/
15

Hakem Ali Palabıyık ve yönetimine Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı.

11
/
15

12
/
15

13
/
15

14
/
15

15
/
15

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.