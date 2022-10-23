Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmaya futboldan çok hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi damga vurdu.
Galatasaray, karşılaşmanın 11. ve 22. dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey karşılaşmanın 33. dakikasında kırmızı kart gördü.
Boey'in kırmızı kart pozisyonu tartışmalara neden oldu.
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı da 90+4'te direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve Alanyaspor 2-2'lik beraberliği yakaladı.
2-2'lik skorla sona eren maçın ardından hakem Ali Palabıyık ve ekibine tepki yağdı.
Hakem Ali Palabıyık ve yönetimine Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı.