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Maç sonu tekme tokat kavga! Polislere de saldırdılar

Maç sonu tekme tokat kavga! Polislere de saldırdılar
5 Kasım 2022 Cumartesi

Sivas Belediyespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan maçta futbolcular birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarsuslu bazı oyuncular ise kavgayı önlemeye çalışan polislere de tekme attı.

<p>TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Tarsus İdmanyurdu karşı karşıya geldi. </p>
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Tarsus İdmanyurdu karşı karşıya geldi.

<p>Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından sahada tartışma çıktı. </p>
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Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından sahada tartışma çıktı.

<p>Kısa sürede büyüyen tartışmada yumruklar ve teklemeler konuştu.</p>
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Kısa sürede büyüyen tartışmada yumruklar ve teklemeler konuştu.

<p>Polis ekipleri sahaya girerek birbirine saldıran futbolculara müdahale etti. </p>
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Polis ekipleri sahaya girerek birbirine saldıran futbolculara müdahale etti.

<p>Yaralananın olmadığı olaylarda polis ekipleri kavgaya karışan futbolcuları ve antrenörleri sakinleştirerek bulundukları yerden uzaklaştırdı.</p>
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Yaralananın olmadığı olaylarda polis ekipleri kavgaya karışan futbolcuları ve antrenörleri sakinleştirerek bulundukları yerden uzaklaştırdı.

<p>Bu sırada Tarsus İdman Yurdu'nun futbolcuları polislere de saldırdı. </p>
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Bu sırada Tarsus İdman Yurdu'nun futbolcuları polislere de saldırdı.

<p>Güçlükle yatıştırılan kavgada iki takımda soyunma odalarına gönderildi.</p>
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Güçlükle yatıştırılan kavgada iki takımda soyunma odalarına gönderildi.

<p>Diğer yandan müsabaka 1-0 Sivas Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Sivas temsilcisi bu skorun ardından ligdeki ilk galibiyetini aldı.</p>
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Diğer yandan müsabaka 1-0 Sivas Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Sivas temsilcisi bu skorun ardından ligdeki ilk galibiyetini aldı.
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