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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 galip geldikleri Ümraniyespor maçının ardından, Balotelli ile yaşadıkları tartışmaya değinerek, 'Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay' dedi.