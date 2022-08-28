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Maç sonunda büyük kavga! Montella ve Balotelli...

Maç sonunda büyük kavga! Montella ve Balotelli...
28 Ağustos 2022 Pazar

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynadığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile Balotelli maç sonunda tartışma yaşadı. Balotelli'nin üzerine yürüyen Montella'yı teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı.

<p>Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi.</p>
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

<p>Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı. </p>
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Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.

<p>İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. </p>
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İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi.

<p>Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.</p>
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Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

<p>Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.</p>
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Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

<p>İddiaya göre Montella'nın son dakikalarda Balotelli'nin topu takım arkadaşlarına vermek yerine, rakibinin üzerinden aşırarak çalım atmaya çalışmasına çok sinirlendiği, bu nedenle de yıldız futbolcuya sert çıktığı öğrenildi.</p>
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İddiaya göre Montella'nın son dakikalarda Balotelli'nin topu takım arkadaşlarına vermek yerine, rakibinin üzerinden aşırarak çalım atmaya çalışmasına çok sinirlendiği, bu nedenle de yıldız futbolcuya sert çıktığı öğrenildi.

<p>Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 galip geldikleri Ümraniyespor maçının ardından, Balotelli ile yaşadıkları tartışmaya değinerek, <i><b>'Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay'</b></i> dedi.</p>
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 galip geldikleri Ümraniyespor maçının ardından, Balotelli ile yaşadıkları tartışmaya değinerek, 'Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay' dedi.

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