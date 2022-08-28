Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.
İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi.
Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.
Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.
İddiaya göre Montella'nın son dakikalarda Balotelli'nin topu takım arkadaşlarına vermek yerine, rakibinin üzerinden aşırarak çalım atmaya çalışmasına çok sinirlendiği, bu nedenle de yıldız futbolcuya sert çıktığı öğrenildi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 galip geldikleri Ümraniyespor maçının ardından, Balotelli ile yaşadıkları tartışmaya değinerek, 'Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay' dedi.