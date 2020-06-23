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Maç sonunda tansiyon yükseldi! Başkanlar arasında gerginlik çıktı

Maç sonunda tansiyon yükseldi! Başkanlar arasında gerginlik çıktı
23 Haziran 2020 Salı

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Son dakika golüyle 3 puanı kaçıran Trabzonspor olurken maç sonrasında gerginlik çıktı.

<p>2-2 sona eren Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından tansiyon yükseldi.</p>
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2-2 sona eren Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından tansiyon yükseldi.

<p>Alanyaspor'un son dakika golü bulmasının ardından iki kulüp başkanı tribünde gergin anlar yaşadı.</p>
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Alanyaspor'un son dakika golü bulmasının ardından iki kulüp başkanı tribünde gergin anlar yaşadı.

<p>Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu'nun birbirlerine hakaret ettiği gözlenirken, güvenlik güçleri ikiliyi ayırmakta oldukça zorlandı.</p>
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Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu'nun birbirlerine hakaret ettiği gözlenirken, güvenlik güçleri ikiliyi ayırmakta oldukça zorlandı.

<p>.<b >GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS EKRANLARINDAN ALINMIŞTIR</b></p><p>İşte o görüntüler..<b ><br></b></p>
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.GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS EKRANLARINDAN ALINMIŞTIR

İşte o görüntüler..

<p> Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönemeyen Trabzonspor, liderliği Başakşehir'e kaptırırken maç sonunda büyük bir tartışma çıktı.</p>
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 Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönemeyen Trabzonspor, liderliği Başakşehir'e kaptırırken maç sonunda büyük bir tartışma çıktı.

<p>Çavuşoğlu ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önce sözlü olarak atıştı. 90 dakikanın sona ermesiyle ortam gerilirken ikili birbirlerine karşı tepkilerini dile getirdiler.</p>
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Çavuşoğlu ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önce sözlü olarak atıştı. 90 dakikanın sona ermesiyle ortam gerilirken ikili birbirlerine karşı tepkilerini dile getirdiler.

<p>Olayların yatışmasının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, 'Yediğimiz gol sonrası Alanyasporlu yöneticiler tarafından inanılmaz küfürler yedik.' ifadelerini kullandı. </p>
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Olayların yatışmasının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, 'Yediğimiz gol sonrası Alanyasporlu yöneticiler tarafından inanılmaz küfürler yedik.' ifadelerini kullandı. 

<p>Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın bitimiyle birlikte sahaya indi...</p>
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın bitimiyle birlikte sahaya indi...

<p>İşte o görüntüler...</p>
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İşte o görüntüler...

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<p>O anlar yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarına işte böyle yansıdı:</p>
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O anlar yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarına işte böyle yansıdı:

<p>Karşılaşma son dakikada Alanyaspor'un attığı golle 2-2 tamamlandı</p><p><br></p>
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Karşılaşma son dakikada Alanyaspor'un attığı golle 2-2 tamamlandı


<p>Trabzonspor şampiyonluk yolunda önemli puan kaybı yaşadı.</p>
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Trabzonspor şampiyonluk yolunda önemli puan kaybı yaşadı.

<p>28. hafta sonunda tüm maçlar tamamlandı ve lider Başakşehir FK oldu.</p>
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28. hafta sonunda tüm maçlar tamamlandı ve lider Başakşehir FK oldu.

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