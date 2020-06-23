2-2 sona eren Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından tansiyon yükseldi.
Alanyaspor'un son dakika golü bulmasının ardından iki kulüp başkanı tribünde gergin anlar yaşadı.
Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu'nun birbirlerine hakaret ettiği gözlenirken, güvenlik güçleri ikiliyi ayırmakta oldukça zorlandı.
.GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS EKRANLARINDAN ALINMIŞTIR
İşte o görüntüler..
Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönemeyen Trabzonspor, liderliği Başakşehir'e kaptırırken maç sonunda büyük bir tartışma çıktı.
Çavuşoğlu ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önce sözlü olarak atıştı. 90 dakikanın sona ermesiyle ortam gerilirken ikili birbirlerine karşı tepkilerini dile getirdiler.
Olayların yatışmasının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, 'Yediğimiz gol sonrası Alanyasporlu yöneticiler tarafından inanılmaz küfürler yedik.' ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın bitimiyle birlikte sahaya indi...
İşte o görüntüler...
O anlar yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarına işte böyle yansıdı:
Karşılaşma son dakikada Alanyaspor'un attığı golle 2-2 tamamlandı
Trabzonspor şampiyonluk yolunda önemli puan kaybı yaşadı.
28. hafta sonunda tüm maçlar tamamlandı ve lider Başakşehir FK oldu.