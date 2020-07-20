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  • Maçın bitiş düdüğüyle yıkıldılar! Futbolcular gözyaşlarına boğuldu

Maçın bitiş düdüğüyle yıkıldılar! Futbolcular gözyaşlarına boğuldu

Maçın bitiş düdüğüyle yıkıldılar! Futbolcular gözyaşlarına boğuldu
20 Temmuz 2020 Pazartesi

MKE Ankaragücü Süper Lig'den küme düşen ilk takım oldu. Futbolcula ve teknik heyet gözyaşlarına boğuldu.

<p>Süper Lig’in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala lige veda etti.</p>
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Süper Lig’in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala lige veda etti.

<p>Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı</p>
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Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı

<p>Gözyaşlarına boğulan futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.</p>
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Gözyaşlarına boğulan futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.

<p>Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Ankaragücü, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.</p>
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Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Ankaragücü, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

<p>Eryaman Stadı’ndan oynanan karşılaşmayı konuk ekip, Jahovic’in golüyle 1-0 kazandı.</p>
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Eryaman Stadı’ndan oynanan karşılaşmayı konuk ekip, Jahovic’in golüyle 1-0 kazandı.

<p>Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü’nün sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. </p>
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Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü’nün sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. 

<p>Ligde son sırada yer alan başkent temsilcisi, Süper Lig’e veda eden ilk takım oldu.</p>
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Ligde son sırada yer alan başkent temsilcisi, Süper Lig’e veda eden ilk takım oldu.

<p>Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı. </p>
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Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı. 

<p>Gözyaşlarına boğulan futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.</p>
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Gözyaşlarına boğulan futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.

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