Süper Lig’in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala lige veda etti.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı
Gözyaşlarına boğulan futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.
Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Ankaragücü, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Eryaman Stadı’ndan oynanan karşılaşmayı konuk ekip, Jahovic’in golüyle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü’nün sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Ligde son sırada yer alan başkent temsilcisi, Süper Lig’e veda eden ilk takım oldu.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı.
Gözyaşlarına boğulan futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.