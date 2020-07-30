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Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi de vatandaşların şikayeti üzerine mahallede incelemelerde bulundu. Mahallede incelemelerde bulunurken büyük şaşkınlık yaşayan Veteriner Hekim Çiftçi'nin kaldırdığı her taşın altından akrep çıktı.

1 METRE SIÇRAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Açıklamalarda bulunan Çiftçi, 'Burada genelde kuyruklu akrep ve sarı kız dediğimiz böceğe benzeyen akrepler var. Bu kuyruklu akreplerin zehri kuyruklarında bulunur. Bu akreplerin evlere giren farklı bir türü de var. Bu da sarı kız dediğimiz etçil türlerdir. Özelikle yaşam alanlarına evlere, ahırlara ve kümeslere giren akrep türüdür. Bunların büyükleri bir el ayası kadar olabiliyor. Bu akrepler soktuğu zaman zehrini soktuğu nesnenin üzerine boşaltırlar. Bu akrepler önce avını sokup daha sonra yemeye başlar. Bu akrep türleri yaklaşık 1 metre sıçrama özelliğine sahiptir' diye konuştu.