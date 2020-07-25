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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Tekdemir'in ailesi, o henüz küçükken İstanbul'a göçtü. Daha iyi bir yaşam için 'taşı toprağı altın' olan bu şehre 5 yaşında adım atan Mahmut'un tanıştığı ilk spor da futbol olmadı ancak tercihi oldu.