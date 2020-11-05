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Portekizli oyuncu sözlerini; 'Başakşehir daha kaliteli oynadı ilk yarıda. 20-25 dakika bizden daha iyilerdi. İkinci yarıda oyunu iyi kontrol ettik ama onlar da oyunu iyi kontrol etti. Bize çok şans vermediler. Sürekli ceza alanına top yolladık, ikiye birler denedik ama olmadı. Başakşehir çok iyi oynadı.' diyerek bitirdi.