Manchester United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalar yaptı.
'KAZANMAYI HAK ETMEDİK'
Başakşehir'in 3 puanı hak ettiğini dile getiren Solskjaer, 'Kazanmayı hak etmedik.
Başakşehir 3 puanı hak etti. Maç öncesinde de söyledim.
PSG ve Leipzig maçlarında da iyiydiler. Daha iyi sonuçları hak etmişlerdi' dedi.
Solskjaer sözlerini 'Zor olacağını biliyorduk bugün. Kontrataklara karşı dikkatli olmalıydık.
İki güzel gol attılar ve ikinci yarıda da iyi savunma yaptılar' şeklinde tamamladı.
'BAŞAKŞEHİR DAHA HAZIRDI'
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes ise 'Başakşehir bizden daha hazırdı, daha iyiydi, daha agresifti ve mantaliteleri daha iyiydi.
Biz bugün her şeyi yanlış yaptık' dedi.
Manchester United'da Bruno Fernandes ise:
'BAŞAKŞEHİR DAHA ÇOK HAZIRDI'
Bruno Fernandes açıklamasında; 'Diyecek bir şey yok. İleriye bakmalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Sahaya savaşmak için çıkmamıştık. Sadece kendi oyunumuzu düşündük. Bizden daha hazırdı Başakşehir, daha agresif, daha iyilerdi.
Daha iyi taktikleri vardı. Bugün bizim adımıza her şey yanlıştı, yanlış oynadık.' dedi.
Fernandes açıklamalarının devamında; 'Kulübümüzün hedefi her maçı kazanmak. Şimdi lige odaklanacağız. Çok iyi bir Premier Lig takımıyla maçımız var. Lige odaklanacağız ve sonra buraya bakacağız.' dedi.
Portekizli oyuncu sözlerini; 'Başakşehir daha kaliteli oynadı ilk yarıda. 20-25 dakika bizden daha iyilerdi. İkinci yarıda oyunu iyi kontrol ettik ama onlar da oyunu iyi kontrol etti. Bize çok şans vermediler. Sürekli ceza alanına top yolladık, ikiye birler denedik ama olmadı. Başakşehir çok iyi oynadı.' diyerek bitirdi.
Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasaoğlu'da statda takip etti.
Bakan Kasapoğlu: 'Başakşehir, bu zor günlerde bizi çok mutlu etti'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 yenmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi.